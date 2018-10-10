Минздрав посчитал необоснованной инициативу Минниханова о продаже пива на стадионах

Пресс-служба Минздрава России назвала инициативу по продаже пива на стадионах необоснованной — сообщает РИА Новости.

«Мы не поддерживаем эту инициативу, так как она недостаточно обоснована, а успешный чемпионат мира по футболу — 2018 — не показатель», — заявили в ведомстве.

В Минздраве считают, что разрешение продажи может привести к увеличению потребления алкоголя, а также количеству правонарушений.

Там, со ссылкой на данные Национального научного центра наркологии, отметили, что в последние годы в России замечено снижение показателей заболеваемости алкогольными психозами с 80,35 до 40,6 на 100 тысяч населения.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов выступил с инициативой к президенту РФ Владимиру Путину, чтобы была рассмотрена возможность разрешения продажи пива на стадионах.