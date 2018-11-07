Новости общества

13:14 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Путин назначил бывшего замгенпрокурора РФ Александра Гуцана полпредом в СЗФО

11:29, 07.11.2018
Путин назначил бывшего замгенпрокурора РФ Александра Гуцана полпредом в СЗФО
Фото: скриншот видео youtube.com

Президент России Владимир Путин назначил полномочным представителем в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) экс-заместителя генерального прокурора России Юрия Чайки Александра Гуцана.

«В соответствии с пунктом «к» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Гуцана Александра Владимировича полномочным представителем Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе», — приводит текст указа пресс-служба Кремля.

На должности полпреда Гуцан сменил Александра Беглова, который в начале октября был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга.

Сегодня «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщил, что Александр Гуцан может стать полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты