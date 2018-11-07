Путин назначил бывшего замгенпрокурора РФ Александра Гуцана полпредом в СЗФО
Президент России Владимир Путин назначил полномочным представителем в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) экс-заместителя генерального прокурора России Юрия Чайки Александра Гуцана.
«В соответствии с пунктом «к» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Гуцана Александра Владимировича полномочным представителем Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе», — приводит текст указа пресс-служба Кремля.
На должности полпреда Гуцан сменил Александра Беглова, который в начале октября был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга.
Сегодня «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщил, что Александр Гуцан может стать полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе.ОбществоВласть
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