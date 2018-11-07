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Экс-заместитель Чайки может стать полпредом в Северо-Западном федеральном округе — СМИ

07:18, 07.11.2018
Экс-заместитель Чайки может стать полпредом в Северо-Западном федеральном округе — СМИ
Фото: скриншот видео youtube.com

Экс- заместитель генерального прокурора России Юрия Чайки Александр Гуцан может стать полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе.

По информации собеседников "Коммерсанта", сначала Гуцан ответил на предложение из Кремля отказом, но затем согласился перебраться в родной для себя регион. При этом соответствующее распоряжение президента еще не подписано.

В начале октября Путин назначил полпреда в Северо-Западном федеральном округе Александра Беглова врио главы Санкт-Петербурга. Исполняющая обязанности главы региона заместитель полпреда Любовь Совершаева, как ожидается, в ближайшее время покинет этот пост и перейдет в администрацию Санкт-Петербурга.

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