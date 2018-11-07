Россия заняла 48-е место в рейтинге экологически благополучных стран

Россия заняла 48-е место из 102 в рейтинге экологически благополучных стран.

Самым грязным городом страны был признан Челябинск. Далее расположились Екатеринбург, Москва и Санкт-Петербург.

Наиболее благополучная экологическая ситуация отмечена в Финляндии. Немного уступает ей по чистоте Исландия, Эстония, Швеция и Норвегия, говорится в исследовании Pollution Index на сайте Numbeo.

Самой проблемной с точки зрения экологии страной мира стала Монголия. На втором месте Афганистан, на третьем — Мьянма.



В исследовании использовался индекс, который показывает прежде всего степень загрязнения воздуха и воды. Остальные виды загрязнений практически не учитываются.



Ранее сообщалось, что самыми чистыми городами в Европе стали Хельсинки, Рейкьявик, Цюрих и Стокгольм, а самым загрязненным — македонский Тетово.