Тетово из Македонии возглавил рейтинг самых грязных городов Европы

Македонский Тетово возглавил рейтинг самых загрязненных городов Европы с индексом 97,57. Список составлен интернет-ресурсом numbeo.com на основе опроса пользователей сайта.

В тройку также вошли итальянский Неаполь (84,61) и македонский Скопье (82,17).

Самыми чистыми городами в Европе стали Хельсинки из Финляндии (13,49), Рейкьявик из Исландии (15,57), Цюрих из Швейцарии (16,42) и Стокгольм из Швеции (16,62).

Ранее Казань заняла пятое место в рейтинге самых чистых городов мира, составленном на основе отзывов и рекомендаций путешественников, оставленных в системе бронирования Booking.com.