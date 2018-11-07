Марьям Давлетшина возглавит объединенный бизнес ВТБ в Татарстане

Марьям Давлетшина с 1 января 2019 г. будет назначена управляющим ВТБ в республике Татарстан в связи с объединением региональной корпоративной и розничной сетей. На своем посту она будет отвечать за развитие обоих направлений бизнеса в регионе.



фото предоставлено пресс-службой Банка ВТБ

Создание объединенной региональной сети — очередной шаг в процессе интеграции банков Группы ВТБ. Использование лучших практик, синергетический эффект за счет объединения розничной и корпоративной сетей позволит выстроить более эффективную систему управления в регионах присутствия, обеспечит рост бизнеса и повышение качества обслуживания клиентов.

Марьям Давлетшина родилась в Казани, окончила Казанский финансово-экономический институт по специальностям «Экономика», «Финансы и кредит». В банковском секторе — с 2000 года. В Группу ВТБ пришла в 2014 году на должность директора Казанского филиала, а спустя год возглавила корпоративное подразделение ВТБ в Татарстане.

Перед руководителем объединенного бизнеса стоят задачи по укреплению позиций банка в регионе. Марьям Давлетшина обладает большим опытом, что позволит ВТБ под её руководством выйти на новый качественный уровень работы с клиентами.





Банк ВТБ (ПАО)

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