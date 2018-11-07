Хабибу Нурмагомедову предложили стать помощником главы Дагестана

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Обладатель чемпионского пояса UFC боец Хабиб Нурмагомедов получил предложение стать помощником главы Дагестана Владимира Васильева.

«Да, получил предложение стать помощником главы Дагестана, но это мы будем обсуждать при следующей встрече, которая у нас скоро будет», — приводит слова Хабиба ТАСС.

Вчера, 6 ноября, Нурмагомедов получил высшую награду Дагестана — орден «За заслуги перед Республикой Дагестан». Награждение провел сам глава Дагестана Владимир Васильев.

Также Хабиб Нурмагомедов и его отец представлены к наградам «за высокие спортивные достижения». Ранее Хабиб Нурмагомедов был представлен к званию «Народный герой Дагестана» за особый вклад в развитие отечественного спорта.

Напомним, ранее глава Дагестана Владимир Васильев рассказал о помощи российских регионов в становлении республики. Особо он отметил экс-министра экономики Татарстана Артема Здунова, в начале этого года занявшего пост премьер-министра Дагестана.