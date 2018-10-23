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Глава Дагестана о Здунове: Татарстан поделился ценным кадром

15:31, 23.10.2018
Глава Дагестана о Здунове: Татарстан поделился ценным кадром
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Глава Дагестана Владимир Васильев рассказал о помощи российских регионов в становлении республики. Особо он отметил экс-министра экономики Татарстана Артема Здунова, в начале этого года занявшего пост премьер-министра Дагестана.

«Татарстан поделился ценным кадром: три с половиной года руководивший министерством экономики республики Артем Здунов в феврале 2018-го возглавил правительство Дагестана», — поделился Васильев в интервью ТАСС.

Глава республики отметил, что недавно кандидатуру Здунова утвердило Народное собрание Дагестана.

Он также подчеркнул укрепление связей между двумя республиками. По словам Васильева, прямые договоры о сотрудничестве заключены между КЭМЗ и КАМАЗом, «Дагдизелем» и Зеленодольским заводом имени Горького. Кроме того, запущен регулярный авиарейс Махачкала — Казань.

ОбществоВласть Татарстан
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