Минфин направит рекордные полтриллиона рублей на закупку валюты
Министерство финансов направит на покупку валюты по бюджетному правилу с 8 ноября по 6 декабря рекордные 525,8 млрд рублей.
Предыдущий рекорд по закупке валюты был установлен месяц назад и составил 475 млрд рублей.
«Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в ноябре 2018 года в размере +513,8 млрд рубле», — говорится в заявлении Минфина.
Ранее Счетная палата раскритиковала «бюджетное правило», по которому Минфин закупает валюту на рынке, пополняя Фонд национального благосостояния, фактически указав, что оно угрожает стабильности национальной валюты.
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