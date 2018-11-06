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Минфин направит рекордные полтриллиона рублей на закупку валюты

16:53, 06.11.2018
Минфин направит рекордные полтриллиона рублей на закупку валюты
Фото: pixabay.com

Министерство финансов направит на покупку валюты по бюджетному правилу с 8 ноября по 6 декабря рекордные 525,8 млрд рублей.

Предыдущий рекорд по закупке валюты был установлен месяц назад и составил 475 млрд рублей.

«Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в ноябре 2018 года в размере +513,8 млрд рубле», — говорится в заявлении Минфина.

Ранее Счетная палата раскритиковала «бюджетное правило», по которому Минфин закупает валюту на рынке, пополняя Фонд национального благосостояния, фактически указав, что оно угрожает стабильности национальной валюты.

ЭкономикаФинансы
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