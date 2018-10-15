Счетная палата раскритиковала «бюджетное правило» из-за угрозы стабильности рубля

Счетная палата раскритиковала «бюджетное правило», по которому Минфин закупает валюту на рынке, пополняя Фонд национального благосостояния, фактически указав, что оно угрожает стабильности национальной валюты.



Применение «бюджетного правила» способствует снижению волатильности курса рубля и в целом позитивно для экономического развития, но его механическое применение во II и III кварталах 2018 года увеличивало нестабильность, передает The Bell со ссылкой на заключение СП на проект бюджета на 2019—2021 годы.

Отмечается, что в этот период рубль резко дешевел к доллару при растущих ценах на нефть, а применение «бюджетного правила» дополнительно увеличивало спрос на валюту.

«Неожиданно, что Счетная палата не смогла разобраться, что риски для финансовой стабильности были связаны с потоками капитала, а механизм «бюджетных правил» только усилил устойчивость нашей финансовой системы», — не согласились с заключением СП в Минфине.

Объем финансирования национальных проектов, которые заложены в проект федерального бюджета на 2019—2021 годы, не соответствует паспортам этих объектов.

Ранее в СП указали на дефицит расходов по национальным проектам. Отмечается, что по паспортам расчеты трат из бюджета превышают показатели на 185,3 млрд рублей в 2019 году, на 334,2 млрд рублей — в 2020-м и на 656,4 млрд рублей — в 2021-м.