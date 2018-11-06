В Казани осудили автомойщика за езду на машинах клиентов по своим делам

В Казани приговорили 22-летнего уроженца Зеленодольского района к трем годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком за езду на чужих машинах.

Он признан виновным по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон)», сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Установлено, что в период с января по март 2018 года обвиняемый, работая автомойщиком, неоднократно выезжал на автомобилях клиентов по своим делам. Доказана причастность мужчины к неправомерному завладению 14 автомобилями, среди которых один отечественного производства, остальные- иномарки.

Ранее в Казани сотрудники УВО Росгвардии по РТ задержали пьяного мужчину, подозреваемого в угоне ВАЗ 2109.