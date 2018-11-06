Работодатели теряют более 2 трлн рублей из-за недосыпа россиян

В России работодатели теряют более 2 трлн рублей из-за недосыпа сотрудников.

При этом за год число работающих россиян, которые не высыпаются в будние дни, снизилось с 47% до 43%. При этом тех, кому не хватает отдыха все пять дней в неделю, стало больше — 32% против 26%, говорится в исследовании аналитического центра НАФИ.

Свою работоспособность из-за недосыпа респонденты в среднем оценивают на 75%. Учитывая число работающих россиян в 72,7 млн человек и уровень средней зарплаты в регионах, сумма переплат невысыпающимся составляет 174 млрд рублей в месяц, пишут «Известия».



Эксперты считают, что среднестатистический работающий россиянин не высыпается 3,8 дня в неделю. Решить эту проблему можно благодаря внедрению гибкого графика.

В прошлом году работодатели теряли порядка 2,3 трлн рублей в год из-за недосыпа сотрудников. При этом россияне в среднем не высыпались 3,7 дня в неделю.