Мэрия Уфы опровергла информацию об отмене двух автобусных маршрутов

Администрация Уфы опровергла появившуюся в СМИ информацию об отмене маршрутов общественного транспорта №51 и №51а.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, в настоящее время транспортное обслуживание маршрутов осуществляют 52 автобуса большой вместимости ГУП «Башавтотранс». Ранее по рейсу курсировали в том числе и автобусы малой вместимости.

«Однако после комиссионных проверок у них были выявлены нарушения порядка организации пассажирских перевозок. В частности, отсутствие маршрутных карт. В связи с этим их деятельность была прекращена», — пояснили в администрации.

Напомним, ранее стало известно, что «Башавтотранс» закупит 100 новых автобусов для борьбы с нелегальными перевозчиками.