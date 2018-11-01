«Башавтотранс» закупит 100 новых автобусов для борьбы с нелегальными перевозчиками

ГУП «Башавтотранс» увеличит свой автопарк на 100 автобусов большой вместимости.

Предприятие постарается снизить дефицит транспорта в Уфе, возникший из-за борьбы с нелегальными перевозчиками. Так, в октябре из-за действий властей на линии маршрутов не вышли более тысячи единиц техники нелегальных перевозчиков.

Компания также объявила набор водителей и кондукторов для укомплектования штата, передает «Интерфакс».

Напомним, в настоящее время власти пытаются оптимизировать работу общественного транспорта в Уфе. Ранее врио главы Башкирии Радий Хабиров пообещал решить проблему с нелегальными перевозчиками. В частности, был уволен директор «Башавтотранса» Разим Махиянов.

Кроме того, в правительстве Башкирии озвучили данные, что почти каждый второй автобус в Уфе перевозит пассажиров нелегально.

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