Средняя стоимость сыра в Перми составила 328 рублей

Средняя стоимость сыра в Перми, по данным всех чеков за год, составила 328 рублей за килограмм. Информацию предоставили аналитики компании-оператора фискальных данных «Такском».

Эксперты посчитали совокупную стоимость всех чеков с 2007 года. Стоит отметить, что в исследовании приняли участие и другие города России. Так, первое место занимает Волгоград, где средняя стоимость сыра — 310 рублей за килограмм. На последнем месте оказалась Москва с показателем в 484 рубля.

В целом в 2018 году цена на молочный продукт в России выросла на 10% по сравнению с прошлым годом.

Напомним, ранее стало известно, что в Татарстане за 9 месяцев рост производства пищевой и перерабатывающей промышленности составил 3,3%.