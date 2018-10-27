В Татарстане за 9 месяцев рост производства пищевой и перерабатывающей промышленности составил 103,3%

В Татарстане за 9 месяцев 2018 года предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, по данным Татарстанстата, показали рост производства в 103,3% к 2017 году.

«Проблем в обеспеченности сырьем перерабатывающие предприятия не имеют, при этом значительные объемы сельхозпродукции мы все еще отправляем за пределы республики, и у отрасли огромные резервы роста» -рассказал первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Николай Титов.

По его словам, по поручению президента РТ Рустама Минниханова в республике запланировано строительство 18 районных агропромышленных парков, в которых будут созданы помещения для переработки сельхозпродукции.

Татарстан имеет одни из самых низких цен на продовольственные товары среди регионов Приволжского федерального округа: 1 место – по сметане, муке пшеничной; 2 место – по говядине, маслу сливочному, сырам сычужным твердым и мягким; 3 место – по картофелю, передает пресс-служба президента РТ.



Ранее сообщалось, что с середины октября розничных цены на социальные виды хлеба в Татарстане выросли на 16%. Производители пытались таким способом добиться выделения дотаций, но убедить Минсельхозпрод РТ им не удалось.