В Японии создали банкомат с искусственным интеллектом для борьбы с мошенниками

Японская компания Hitachi-Omron Terminal Solutions разработала банкомат с искусственным интеллектом. Он, как считают разработчики, должен помочь в борьбе с мошенниками.

Устройство оснащено несколькими камерами, анализирующими внешность и поведение пользователей. Если клиент в момент совершения операции будет в темных очках или разговаривать по телефону, то система автоматически прервет транзакцию, а на экране появится соответствующее уведомление.

Запустить банкоматы в коммерческое производство планируется в 2019 году, пишет ТАСС.

Напомним, что в конце сентября неизвестные подорвали банкомат с помощью гранаты в отделении «Райффайзенбанка» на юго-западе Москвы и украли около 3 млн рублей.