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Технологии

В Японии создали банкомат с искусственным интеллектом для борьбы с мошенниками

23:37, 05.11.2018
В Японии создали банкомат с искусственным интеллектом для борьбы с мошенниками
Фото: pixabay.com

Японская компания Hitachi-Omron Terminal Solutions разработала банкомат с искусственным интеллектом. Он, как считают разработчики, должен помочь в борьбе с мошенниками.

Устройство оснащено несколькими камерами, анализирующими внешность и поведение пользователей. Если клиент в момент совершения операции будет в темных очках или разговаривать по телефону, то система автоматически прервет транзакцию, а на экране появится соответствующее уведомление.

Запустить банкоматы в коммерческое производство планируется в 2019 году, пишет ТАСС.

Напомним, что в конце сентября неизвестные подорвали банкомат с помощью гранаты в отделении «Райффайзенбанка» на юго-западе Москвы и украли около 3 млн рублей.

Технологии
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