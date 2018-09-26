В Москве неизвестные подорвали банкомат и украли около 3 миллионов рублей

Неизвестные подорвали банкомат в отделении «Райффайзенбанка» на юго-западе Москвы и украли около 3 млн рублей.



«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что утром 25 сентября в отделении банка неизвестные <...> вскрыли банкомат, после чего совершили кражу денежных средств в сумме €27 тыс. евро и скрылись», — передает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Москве.

Отмечается, что грабители подорвали банкомат с помощью воздушно-газовой смеси. Сообщение о происшествии поступило в правоохранительные службы накануне. Пострадавших в результате ЧП нет. В настоящее время полиция разыскивает грабителей.

Ранее сообщалось, что пенсионер из Москвы обратился с заявлением в полицию из-за пропажи 14,6 млн рублей из банковской ячейки.