Киев в ответ на российские санкции задержал судно с украинским экипажем — СМИ

Большинство членов экипажа сухогруза Comet, который был задержан в порту Мариуполя, оказались украинцами.

По информации издания «Таймер», большая часть экипажа судна — украинцы. Гражданином России на борту сухогруза является лишь второй помощник капитана.

Судно при этом якобы принадлежит голландской компании, ходит под флагом Либерии и находится в управлении компании из Сингапура. По неофициальной информации, груз предназначался для бельгийской компании.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко ранее назвал задержание судна и арест его груза «ответом на российские санкции». При этом он сообщал, что на судне находилось более 3 тысяч тонн продукции Алчевского металлургического комбината, расположенного на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.