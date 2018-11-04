Стало известно о смерти сооснователя группы Louis Vuitton и Moet Hennessy Шевалье

Один из сооснователей французской транснациональной группы LVMH (Louis Vuitton и Moet Hennessy) Ален Шевалье скончался.

«Он использовал свой интеллект, чтобы помогать политике и промышленности. Он был твердо намерен добиться того, чтобы Франция заняла первое место по продаже товаров класса «люкс», — цитирует «Интерфакс» сообщение канцелярии президента Франции.

По сообщению газеты Le Figaro, Шевалье умер в возрасте 87 лет у себя дома 1 ноября. Однако СМИ об этом сообщили только сейчас.

Шевалье вместе с Анри Ракамье основал LVMH в 1987 году путем слияния компаний Moet Hennessy и Louis Vuitton. Компании принадлежат многие бренды, работающие на рынке продуктов роскоши — парфюмерии, косметики, алкоголя, высокой моды. В настоящее время руководит LVMH французский бизнесмен Бернар Арно.