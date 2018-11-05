Похороны владельца «Кировского ССК» Дениса Крутихина назначили на 7 ноября

Во вторник, 7 ноября, в Кирове организуют прощание с председателем совета директоров «Кировского ССК» Денисом Крутихиным. Оно пройдет на двух площадках.

С раннего утра панихиду устроят для работников предприятия и жителей микрорайона «Радужный», для которого «Кировский ССК» является центральным и значимым предприятием. Церемония пройдет с 7.30 до 8.30 на проходной завода.

Вторая панихида — для всех остальных горожан — состоится с 9.00 до 11.00 в Кировском драмтеатре.

По желанию родственников Дениса Крутихина похоронят на центральной аллее Новомакарьевского кладбища, передает «Свой Кировский».

Как сообщают на предприятии, несмотря на масштабность и непоправимость утраты, комбинат продолжит работать в штатном режиме. Во вторник утром, 6 ноября, все руководители отделов и подразделений, как обычно, соберутся на еженедельную планерку. Вопрос о том, кто теперь возглавит строительный холдинг, пока не обсуждается.

Напомним, Денис Крутихин скончался 3 ноября на 48-м году жизни. Причиной смерти стал инсульт.