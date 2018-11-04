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Школьники из Удмуртии представят в Иннополисе изобретение, преобразующее звук в ток при помощи чешуи

20:26, 04.11.2018
Школьники из Удмуртии представят в Иннополисе изобретение, преобразующее звук в ток при помощи чешуи
Фото: vk.com/id437063173

Министр образования Удмуртии Светлана Болотникова похвасталась изобретением воспитанников «Кванториума». Школьники повезут на конкурс в Иннополис устройство SIREN, преобразующее звук в электрический ток.

«Наши дети — гении! Кванторианцы из Hi-Tech цеха изобрели SIREN, устройство с природным пьезоэлементом, преобразующее звук в ток», — написала Болотникова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Проект разработали Екатерина Хохрякова и Дмитрий Никитин вместе с преподавателем технопарка Александром Богдановым. В качестве пьезоэлемента в устройстве используется чешуя карпа.

Теперь проект будет представлен на Приволжском научно-техническом конкурсе работ школьников РОСТ-ISEF 2018, который пройдет в Иннополисе.

ОбществоОбразование Удмуртия
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