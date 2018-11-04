Школьники из Удмуртии представят в Иннополисе изобретение, преобразующее звук в ток при помощи чешуи

Министр образования Удмуртии Светлана Болотникова похвасталась изобретением воспитанников «Кванториума». Школьники повезут на конкурс в Иннополис устройство SIREN, преобразующее звук в электрический ток.

«Наши дети — гении! Кванторианцы из Hi-Tech цеха изобрели SIREN, устройство с природным пьезоэлементом, преобразующее звук в ток», — написала Болотникова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Проект разработали Екатерина Хохрякова и Дмитрий Никитин вместе с преподавателем технопарка Александром Богдановым. В качестве пьезоэлемента в устройстве используется чешуя карпа.

Теперь проект будет представлен на Приволжском научно-техническом конкурсе работ школьников РОСТ-ISEF 2018, который пройдет в Иннополисе.