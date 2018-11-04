В Перми на ТЭЦ-9 произошел пожар

В ночь на 4 ноября в Перми на ТЭЦ-9 произошло возгорание. В группе «Т Плюс» подчеркнули, что пожар был потушен, а ТЭЦ работает в штатном режиме.

«Энергетики пермского филиала «Т Плюс» оперативно устранили технологическое нарушение. Пострадавших нет. Инцидент никак не отразился на работе станции, пермская ТЭЦ-9 работает в штатном режиме», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы «Т Плюс».

По данным краевого главка МЧС, горение удалось локализовать к 00:25, на месте происшествия работали спасатели, сотрудники полиции, врачи скорой помощи и работники электрических сетей. Причина возгорания уточняется.

Пермский филиал «Т Плюс» объединяет генерирующие и теплосетевые активы в пяти городах Пермского края: Перми, Краснокамске, Чайковском, Березниках и Губахе. В состав филиала входит 10 теплоэлектростанций, также в контур управления филиала входят теплоснабжающие компании — ООО «Пермская сетевая компания», ЗАО «Березниковская сетевая компания» и ООО «ИнвестСпецПром» (г. Чайковский).