Реставраторы обнаружили в Самаре склеп семьи Алабиных

В Самаре при реставрации объектов Иверского женского монастыря специалисты нашли помещение для захоронения. Предположительно склеп мог принадлежать семье общественного и государственного деятеля Петра Алабина (1824-1896).

Об этом сообщил в Twitter врио руководителя управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области Владимир Филипенко.

Он подчеркнул, что склеп планируется включить в реестр объектов культурного наследия.

Напомним, ремонтно-реставрационные работы на территории монастыря начались в этом году. В конце октября их текущее состояние и объем выполненных работ оценили представители регионального Минкульта, общественники и политические деятели.