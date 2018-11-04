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Роспотребнадзор выявил в бассейнах Оренбурга нарушения санитарных норм

12:29, 04.11.2018
Роспотребнадзор выявил в бассейнах Оренбурга нарушения санитарных норм
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Оренбургское управление Роспотребнадзора провело проверки в бассейнах города. Нарушения найдены в ДКС «Газовик», СК «Юбилейный» и бассейне фитнес-клуба Alex fitness.

Согласно сообщению ведомства, в бассейнах «Газовика» и «Юбилейного» не соблюдались требования по контролю качества воды.

К Alex fitness у Роспотребнадзора возник ряд претензий, среди которых и несоответствие требованиям по концентрации хлора в пробах воды.

«За выявленные нарушения в отношении юридического лица и должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 6.3 КоАП Российской Федерации, выданы предписания об устранении выявленных нарушений», — говорится в сообщении ведомства.

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