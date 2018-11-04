Губернатор поздравил нижегородцев с Днем народного единства

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил жителей региона с Днем народного единства. Он подчеркнул, что праздник несет особое значение для жителей области.

«Именно здесь, у стен Нижегородского кремля больше четырех веков назад было собрано ополчение. Земский староста Кузьма Минин кинул клич, отозвавшийся в душах тысяч людей», — приводит слова Никитина пресс-служба правительства области.

Он подчеркнул, что имена Минина и Пожарского дали название главной площади Нижнего, а памятник им стоит на главной площади страны.

«Пусть это чувство единения всегда будет с нами! Вместе мы сможем достичь любой цели!», — подвел итог Никитин.