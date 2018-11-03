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Загитова призналась, что катается через боль из-за роста костей

22:55, 03.11.2018
Загитова призналась, что катается через боль из-за роста костей
Фото: vk.com/eteritutberidze

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова призналась, что испытывает болевые ощущения, связанных с ростом костей.

– У вас тейпы на правом колене и правой лодыжке. Это связано с болевыми ощущениями или травмой?

– Иногда меня это беспокоит, но это возрастное. Кости растут, мышцы не успевают, есть из-за этого чуть-чуть болевые ощущения. Надо просто перетренировать это, – сказала Загитова во время пресс-конференции.

Напомним, сегодня, 3 ноября, Загитова выиграла свой очередной турнир в сезоне. На этот раз олимпийской чемпионке покорился третий этап Гран-при в Финляндии.

Спорт УдмуртияТатарстан
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