ЦИК Татарстана открыл «Школу избирательного права»

Центральная избирательная комиссия Татарстана открыла «Школу избирательного права» в Казанском (Приволжском) федеральном университете.



«Молодежь забыла или просто не знает, что она наделена правом выражения своей воли через свободные выборы и референдумы. К сожалению, низкий уровень правовой культуры становится причиной непонимания и незаинтересованности в формировании будущего страны», — заявил зампредседателя ЦИК РТ Олег Сквордяков.

Он выразил надежду, что в «Школе избирательного права» участники приобретут полезные знания в области конституционного права и избирательного законодательства, говорится в сообщении ЦИК РТ.

Отмечается, что участниками семинара-тренинга стали студенты юридического факультета, Института социально-философских наук и массовых коммуникаций и преподаватели К(П)ФУ.