Путин дал ряд поручений по реализации нацпроектов

Президент России Владимир Путин подписал протокол заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.



Кабмин должен привести нацпроекты в соответствии с ключевыми параметрами и обратить особое внимание на необходимость определения конкретных способов, этапов и методов выполнения поставленных задач, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Правительству необходимо принять меры по финансовому обеспечению достижения целей, предусмотренных нацпроектами, а также обеспечить участие госкорпораций и компаний с государственным участием в реализации нацпроектов.

Ранее Счетная палата заявила, что объем финансирования национальных проектов, которые заложены в проект федерального бюджета на 2019—2021 годы, не соответствует паспортам этих объектов.