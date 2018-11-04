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Путин дал ряд поручений по реализации нацпроектов

07:28, 04.11.2018
Путин дал ряд поручений по реализации нацпроектов
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал протокол заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

Кабмин должен привести нацпроекты в соответствии с ключевыми параметрами и обратить особое внимание на необходимость определения конкретных способов, этапов и методов выполнения поставленных задач, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Правительству необходимо принять меры по финансовому обеспечению достижения целей, предусмотренных нацпроектами, а также обеспечить участие госкорпораций и компаний с государственным участием в реализации нацпроектов.

Ранее Счетная палата заявила, что объем финансирования национальных проектов, которые заложены в проект федерального бюджета на 2019—2021 годы, не соответствует паспортам этих объектов.

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