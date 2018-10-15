Счетная палата указала на дефицит расходов по национальным проектам

Объем финансирования национальных проектов, которые заложены в проект федерального бюджета на 2019 — 2021 годы, не соответствует паспортам этих объектов.

По паспортам расчеты трат из бюджета на нацпроекты превышают показатели по проекту бюджета на 185,3 млрд рублей в 2019 году (12%), на 334,2 млрд руб. — в 2020-м (18%), на 656,4 млрд руб. — в 2021-м (28,1%), сообщают «Ведомости» со ссылкой на документ Счетной палаты.

Ранее стало известно, что Москва поможет регионам с национальными проектами, но заберет 74% налогов.