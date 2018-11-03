В Египте разбился МиГ-29М/М2

В Египте при выполнении тренировочного полета сегодня, 3 ноября, потерпел аварию один из истребителей МиГ-29М/М2, поставленный Россией в 2018 году в рамках коммерческого контракта.



Египетский пилот успел катапультироваться, его жизни, по предварительной информации, ничего не угрожает, передает «Коммерсант» со ссылкой на источник. Отмечается, что причиной инцидента могли стать либо технические неполадки (например, отказ комплексной системы управления), либо неправильные действия пилота.

Расследование будет вестись специальной комиссией ВВС Египта, российская сторона, в свою очередь, готова выслать в Каир своих специалистов. Официальных комментариев с российской стороны пока не последовало.

Ранее в Подмосковье упал истребитель МиГ-29. Пилоты успели катапультироваться, однако один из них получил повреждения позвоночника. ОАК назвал причиной падения неполадку в системе управления. Позднее очевидцы опубликовали видео с места авиакатастрофы.