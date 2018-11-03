Козак призвал правительство обратить внимание на «безобразия на независимых АЗС»

Вице-премьер России Дмитрий Козак призвал правительство РФ обратить внимание на «безобразия на независимых АЗС», в том числе низкое качество топлива.

«Там нужно наводить порядок… Но если мы будем очень жестко и быстро его наводить, это может привести к коллапсу», — заявил Козак в эфире телеканала «Россия-1».

Он отметил, что в некоторых районах страны «100% заправочных станций принадлежат независимым поставщикам».

Кроме того Козак заявил, что правительство планирует обойтись без госрегулирования рынка бензина и дизельного топлива и найти рыночный механизм регулирования внутреннего и внешнего рынков.

Напомним, 31 октября правительству удалось договориться с нефтяными компаниями о стабилизации цен на топливном рынке. В частности, решено закрепить оптовые цены на уровне июня 2018 года.

Однако эксперты утверждают, что для потребителя бензин подорожает в любом случае. Подробно — в материале «Реального времени».