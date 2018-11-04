«ЮниСтрой» планирует вложить 0,9 млрд рублей в завод косметических веществ в Башкирии

ООО «ЮниСтрой» рассчитывает построить в Башкирии завод по производству косметических и текстильно-вспомогательных веществ. Инвестиции в проект должны составить 944 млн рублей.

Завод даст 140 рабочих мест, отмечает пресс-служба Минэкономразвития РБ.

Сейчас идет оформление необходимых документов. В «Фонд развития моногородов для строительства объектов электроснабжения, газоснабжения и сетей связи» будет направлена заявка на получение суммы порядка 120 млн рублей.

Также обсуждался инвестпроект ОАО «Белебеевский молочный комбинат» по установке нового оборудования. В план были внесены изменения из-за прихода в проект международной группы SAVENCIA, которая является одним из мировых лидеров в области переработки молока и производства уникальных, эксклюзивных сыров с высокой добавленной стоимостью.

Совместный проект позволит увеличить объем переработки молока со 168 до 200 тыс. тонн в год, объема производства твердых сыров с 13,5 до 16 тыс. тонн в год и запустить новое производство элитных мягких сыров по французской технологии.