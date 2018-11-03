Проектировщикам нового концертного зала в Казани посоветовали равняться на «Зарядье»

Художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра Татарстана Александр Сладковский поставил в пример «Зарядье» казанским проектировщикам нового концертного зала в части акустических характеристик.



«Для Татарстана этот зал не должен превышать 1500 человек максимум. Это в два раза больше, чем Сайдашева. Думаю, для концертной жизни, даже очень интенсивной, этого было бы более чем достаточно. Я бы остановился где-то на 1200», — цитирует «Татар-информ» Сладковского.

Он также раскритиковал долгое строительство Государственного концертного зала им. А. М. Каца в Новосибирске. Специальный зал для академической музыки, рассчитанный почти на тысячу мест, был открыт в 2013 году и оснащен самой современной аппаратурой. При этом в зале «убили всю акустику», подгоняя его под райдеры различных неакадемических исполнителей.

Напомним, президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что власти Татарстана намерены приступить к строительству нового большого концертного зала в 2019 году. Ранее сообщалось, что в Казани появится концертный зал общей вместимостью 3—3,5 тыс. человек.