Власти Татарстана могут приступить к строительству нового большого концертного зала в 2019 году

Власти Татарстана намерены приступить к строительству нового большого концертного зала в 2019 году.

«Мы сейчас должны утвердить концепцию, есть несколько подходов и хороших площадок. Нам, конечно, желательно выбрать хороший проект и в следующем году приступить к его реализации. Выставочный центр („Казань Экспо" — прим. ред.) мы сейчас завершаем, это были большие инвестиции, и концертный зал тоже построим», — сказал президент РТ Рустам Минниханов в интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину. Программа выйдет в эфир на канале «Татарстан 24» в субботу в 18:30 и в воскресенье — в 13:30.

Ранее сообщалось, что в Казани появится концертный зал общей вместимостью 3—3,5 тыс. человек.