Саркози рассказал о «непредвиденном эффекте» санкций против России

Антироссийские санкции привели к «непредвиденному эффекту», из-за которого Москва отдаляется от Европы и сближается с Пекином.



Экс-президент Франции Николя Саркози отметил, что санкции против Москвы контрпродуктивны, не отвечают интересам европейцев и навязываются «распоряжениями Дональда Трампа». При этом такая политика ведет к тому, чтобы «сделать все, чтобы подтолкнуть Россию в объятия Китая», пишет «Прайм» со ссылкой на интервью Саркози.

«Необходимо наладить отношения с Россией. Сейчас нужно представить себе новую наднациональную организацию, в которой бы собрались три стороны: Европа, Турция и Россия», — сказал Саркози.

Экс-президент выступает за усиленный диалог между Москвой и Брюсселем и за более глубокую интеграцию России. По его словам, это «укрепит архитектуру континента», поскольку странам вроде Украины не придется выбирать между двумя сторонами.