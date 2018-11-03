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Саркози рассказал о «непредвиденном эффекте» санкций против России

21:43, 03.11.2018
Саркози рассказал о «непредвиденном эффекте» санкций против России
Фото: kremlin.ru

Антироссийские санкции привели к «непредвиденному эффекту», из-за которого Москва отдаляется от Европы и сближается с Пекином.

Экс-президент Франции Николя Саркози отметил, что санкции против Москвы контрпродуктивны, не отвечают интересам европейцев и навязываются «распоряжениями Дональда Трампа». При этом такая политика ведет к тому, чтобы «сделать все, чтобы подтолкнуть Россию в объятия Китая», пишет «Прайм» со ссылкой на интервью Саркози.

«Необходимо наладить отношения с Россией. Сейчас нужно представить себе новую наднациональную организацию, в которой бы собрались три стороны: Европа, Турция и Россия», — сказал Саркози.

Экс-президент выступает за усиленный диалог между Москвой и Брюсселем и за более глубокую интеграцию России. По его словам, это «укрепит архитектуру континента», поскольку странам вроде Украины не придется выбирать между двумя сторонами.

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