Челябинские власти назвали приоритетным рейс в Оренбург
Правительство Челябинской области включило рейс до Оренбурга в число приоритетных на 2019 год. Маршрут вошел в список из семи направлений, среди которых только одно международное.
Самыми важными для региона местные власти считают также рейсы в Самару, Красноярск, Краснодар, Минеральные Воды и Ростов-на-Дону. Единственным приоритетом среди зарубежных направлений стал Харбин (КНР), передает «Челябинск сегодня».
Распоряжение правительства Челябинской области вступает в силу с 1 января следующего года.
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