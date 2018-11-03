Челябинские власти назвали приоритетным рейс в Оренбург

Правительство Челябинской области включило рейс до Оренбурга в число приоритетных на 2019 год. Маршрут вошел в список из семи направлений, среди которых только одно международное.

Самыми важными для региона местные власти считают также рейсы в Самару, Красноярск, Краснодар, Минеральные Воды и Ростов-на-Дону. Единственным приоритетом среди зарубежных направлений стал Харбин (КНР), передает «Челябинск сегодня».

Распоряжение правительства Челябинской области вступает в силу с 1 января следующего года.

Ранее «Реальное время» анализировало расписание Казанского международного аэропорта на зимний сезон 2018—2019 годов.