«Лада» крупно обыграла «Ермак»

Дубль Александра Тимирева способствовал разгромной победе тольяттинской «Лады» над гостями из ангарского «Ермака» — 5:0. Кроме него отличились Вячеслав Андрющенко, Станислав Чистов и Зият Пайгин.



Анатолий Емелин, главный тренер «Лады» был краток в комментарии по матчу:



— Ребят — с победой. Мы очень долго раскачивались и раскачались только к третьему периоду. Хорошо отыграл Александр Скрынник, хорошо, что сыграли «на ноль». Спасибо нашим болельщикам, которые приходят на арену и поддерживают нас, — сказал наставник.

Олег Днепровский, и.о. главного тренера «Ермака» так прокомментировал поражение:

— Два периода ребята старались, выполняли установку. Не хватало мастерства и хладнокровия в завершающей стадии. Если бы забили, возможно, игра сложилась бы по-другому. В третьем периоде подряд пропустили два гола — это подломило команду, пошли удаления, ошибки, получили в итоге 0:5. Двумя периодами я доволен, но игра длится три периода. Будем работать, стараться исправить положение, — отметил тренер.