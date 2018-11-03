«Толпар» разгромил «Ирбис» в молодежном «зеленом дерби»

Уфимский «Толпар» провел первый домашний матч против казанского «Ирбиса» в рамках регулярного чемпионата МХЛ сезона 2018/19.

В стартовом периоде встречи уфимские хоккеисты полностью переиграли гостей. Сначала ошибкой соперника воспользовался Антон Пачин, а чуть позднее Алексей Пустозеров завершил свой сольный прорыв по флангу — 2:0.

Ислам Хасанов во втором периоде сократил отставание. Но в заключительном отрезке матча уфимцы просто смяли оборону казанского клуба: хет-трик Родиона Амирова, шайбы Алексея Пустозерова, Александра Оськина и Спартака Басимова привели к разгрому гостей — 8:1.

3 ноября в уфимском Дворце спорта пройдет повторный поединок.





