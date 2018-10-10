BlaBlaCar решил сделать поездки платными

Сервис поиска попутчиков для автомобильных поездок BlaBlaCar начинает монетизировать сервис в России и на Украине. Теперь услуги сервиса для поездок на большие расстояния станут платными.

С 10 октября пассажиры, желающие совершать поездки на расстояние более 120 км, смогут бронировать места в автомобилях через BlaBlaCAr только за деньги, передает «Интерфакс» со ссылкой на компанию.



Отмечается, что поездки на меньшие расстояния останутся бесплатными для бронирования. Компенсировать водителю расходы на бензин пассажиры продолжат наличными, как и раньше.

Ранее сообщалось, что BlaBlaCar в рамках сотрудничества с Mail.Ru Group приобретет сервис карпулинга BeepCar, запущенный в 2017 году.