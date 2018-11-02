Ришат Гилязутдинов: «Стартовой шестерки у «Динамо-Казань» пока не просматривается»

Главный тренер «Динамо-Казань» Ришат Гилязутдинов в преддверии домашнего полуфинального этапа Кубка России рассказал о положении дел в команде.

— На товарищеских играх с «Заречьем» вы немного удивили стартовыми составами. С чем связаны такие решения?

— Это были наши первые игры полным составом, и поэтому о каком определённом стартовом составе сейчас вообще можно говорить? Да, безусловно, есть какие-то намётки. Но именно две товарищеские игры и послужат нам, чтобы хоть что-то определить. И то затем ещё потребуются игры в полуфинале Кубка, в чемпионате России, когда мы уже сможем конкретно расставлять акценты по позициям. Но могу чётко сказать, что для решения поставленных перед нами задач мы будем стараться привлекать всю обойму из 12-13 имеющихся в нашем распоряжении игроков.

— То есть явная стартовая шестёрка пока не просматривается?

— Да, явной шестёрки пока нет.



— В каком состоянии вернулись сборницы с чемпионата мира?

— В большей степени здесь, конечно, можно говорить о функционале игроков. Естественно, после месяца, в течение которого проходил чемпионат мира, считать, что кто-то находится в оптимальной форме, мягко говоря, невозможно. У тех же Старцевой и Королёвой, которые участвовали в большем числе игр, понятно, есть определённые явления перегруза. А Котикова и Малыгина, наоборот, недополучили нагрузки. То есть получается даже двойная ситуация, и справляться нужно с обоими вариантами. Но что есть, то есть.



— Вы заранее решили отправить на кубковый этап в Сахалин молодежь?

— Скажу одно: для того, чтобы нам хорошо работать, мы должны соблюдать три основных правила. Это работа, восстановление, включая медицину, и питание. И если говорить, в частности, о туре предварительного этапа Кубка, то играть пять дней с одним выходным, не имея при этом полноценной подготовки – всего лишь каких-то 45 минут утром в зале, – это минус одна неделя. Вдобавок после возвращения с Сахалина потребовалось бы ещё 3-4 дня на адаптацию, как было у той же Кадочкиной… В общем, считайте, сколько времени было бы вычеркнуто из нашего тренировочного процесса. Так что, если мы имеем возможность экспериментировать – а эту возможность мы имели благодаря нашим сборницам, – то и было принято такое решение. К тому же это решение было полезно и для нашей команды из Высшей лиги «А», которая выступала на Сахалине и получила там хороший опыт в борьбе с соперниками, с которыми им в дальнейшем придётся встретиться в чемпионате.



— О взаимозаменяемости приходится заботиться потому, что нет такого игрока, как Гамова?

— Да, возможно, у нас нет сейчас столь сильной реализации, поэтому мы должны брать командной игрой и организацией, — приводит слова Гилязутдинова официальный сайт клуба.

