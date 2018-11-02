Блогера Илью Варламова не пустили в Азербайджан

Блогера Илью Варламова не пустили в Азербайджан. Об этом он сообщил на своем сайте.

«На паспортном контроле девушка сразу отложила мой паспорт в сторонку и вызвала подкрепление. Начались какие-то звонки, а меня отправили ждать на лавочку. Через 2 часа подошел начальник пограничников и сказал, что по мне есть вопросы, и надо ждать… Но на границе ничего не знают. Говорят, доложили обо мне начальству и ждут ответа. Когда будет ответ, неизвестно. В чем дело? «Вам, наверное, лучше знать, какие у вас проблемы». Еще минут через 30 мне сообщили, что «мое присутствие в Азербайджане нежелательно», — написал блогер.

Он отметил, что «Нагорный Карабах никогда не посещал, законодательство Азербайджана не нарушал».

«Возможно, причина в моих старых постах про Баку. Но тут уже азербайджанскому МИДу виднее, на что они обиделись», — подчеркнул Варламов.

В результате блогер купил билет и улетел в Стамбул.



Ранее Варламов раскритиковал отсутствие наземного пешеходного перехода на одной из дорог на перекрестке улиц Профсоюзной и Баумана у юго-западной башни Казанского кремля. Подробнее — в материале «Реального времени».