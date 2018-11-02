Минниханов встретился с заместителем премьер-министра Молдавии

Президент Татарстана Рустам Минниханов в рамках визита в Молдавию встретился с заместителем премьер-министра страны Кристиной Лесник.

По словам главы РТ, у Татарстана есть огромное желание активизировать сотрудничество с Молдавией в рамках развивающихся российско-молдавских отношений. Он отметил, что необходимо, прежде всего, развивать торгово-экономические связи.

«Уровень наших торговых отношений пока недостаточно высокий. Сегодня товарооборот достигает $13 млн. Это небольшая цифра, не соответствующая потенциалу Татарстана и Молдавии. Надеюсь, в ходе визита мы сможем найти новых партнеров, обсудить перспективные экономические проекты», — добавил Минниханов.

На встрече обсуждались вопросы развития сотрудничества Татарстана и Молдавии в области промышленности, экономики, сельского хозяйства, в сфере совершенствования системы государственного и муниципального управления, а также перспективы инвестиционного взаимодействия, сообщает пресс-служба президента РТ.

Напомним, сегодня ушедший в отпуск до 6 ноября президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Молдавию, где встретился с президентом республики Игорем Додоном. Завтра президент РТ должен принять участие в работе IV Международного инвестиционного форума Invest Gagauzia — 2018 в Комрате.