Ярославский депутат от «Единой России» предложил отменить пенсии по старости

Депутат Ярославской городской думы от «Единой России» Дмитрий Петровский предложил ликвидировать Пенсионный фонд России и отменить в России пенсию по старости.

«Ликвидировать Пенсионный фонд РФ! Полностью. Имущество продать. Чиновников работать. Лично я за отмену вообще понятия — пенсионный возраст, и структуры Пенсионный фонд, каждый должен сам определять сколько ему работать, и каждый должен сам определять на что и как он будет жить выйдя на пенсию. Пенсионный фонд и пенсия — должны быть только по инвалидности. Так что я против повышения возраста выхода на пенсию, так как против самой идеи пенсии», — написал он в Facebook. (Орфография и стилистика текста сохранены).



В разговоре с РБК он подтвердил серьезность заявления.

«Мы привыкли сидеть у государства на шее, мы привыкли, что оно нам что-то должно. А если нет бесплатного набора от государства, мы чувствуем себя некомфортно: нет бесплатного детского садика — нам некомфортно, нет бесплатного образования — нам некомфортно, нет бесплатного пенсионного обеспечения нам опять некомфортно. Это пришло к нам с наследием Советского Союза, а нужно от этого наследия отходить», — заявил Петровский.

По его словам, пенсионная система должна быть устроена по принципу страхования ответственности водителей автотранспорта ОСАГО и каско, и позволить людям самостоятельно определять пенсионный возраст.



Напомним, 3 октября президент России Владимир Путин подписал закон о повышении пенсионного возраста. Он предусматривает поэтапное увеличение пенсионного возраста с 1 января 2019 года на 5 лет — до 65 лет мужчинам и 60 — женщинам.