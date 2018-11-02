Татьяна Навка: «Я за то, чтобы было больше таких выступлений, как у Туктамышевой»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка в эти дни в Казани презентует свой мюзикл на льду «Руслан и Людмила». Перед первым выступлением в «Татнефть Арене» (всего будет пять показов за 4 дня) Навка ответила на вопрос корреспондента «Реального времени» о ее отношении к недавнему прокату фигуристки Елизаветы Туктамышевой в нижнем белье:

— Это часть ее номера. Она разделась не прям уж до нижнего белья. Это часть ее костюма. Просто СМИ нужно о чем-то писать, наверное. Ну а если кто-то негодует, то непонятно зачем. Негодуют, что не до конца разделась, или что? Если разбираться по сути, то девушки-фигуристки катаются в трусах. В 80-е годы все любили фигурное катание, а особенно, мужчины, потому что когда переворачивали девочек кверху ногами, то открывался красивый обзор, красивые фигуры. То же можно говорить и о гимнастике. Так что у Елизаветы все было в рамках номера, показательного выступления. Я только за то, чтобы было больше таких выступлений.

— Как бывшая спортсменка, как относитесь к тому, что фигурное катание все больше становится шоу, а не спортом?

— Как мы видим сегодня, мы и сами в Казань привезли шоу. Это же здорово. Это идет только на пользу фигурному катанию, мы привлекаем детей. Многие, кто смотрят подобные постановки, как «Руслан и Людмила», потом отводят детей в секции. И даже необязательно при этом становиться олимпийским чемпионом. Можно же просто научиться хорошо кататься. И получить работу в нашем шоу, например.

— Сегодня в Хельсинки начался очередной этап Гран-при. Что думаете о перспективах российских фигуристов?

— Наши российские девочки сейчас «бомбят» в мировом фигурном катании. Надежды возлагаются большие. Пожалуй, никогда такого не было, чтобы в одиночном женском катании чемпионат России был уровнем, чуть ли не выше ведущих мировых соревнований. Первая пятерка наших девушек вполне может занять и первую пятерку на любом международном турнире.

Что касается танцевальных пар, то большую работу проделывает Александр Жулин (бывший муж Татьяны Навки, — прим. ред.), есть призовые места на соревнованиях различного уровня. Приятно, что в нашем шоу принимают участие два олимпийских чемпиона Сочи Дмитрий Соловьев и Елена Ильиных. Знаем прекрасно и Женю Тарасову, которая представляет Татарстан. Надо заметить, что очень успешно. Осталось только мужскому катанию проявить себя. Как-то мужики у нас не очень успешно бьются за российский флаг. Болеем за всех. Чем можем — помогаем. А дальше ждем всех желающих к нам в шоу. Нам нужны сильные, молодые, перспективные.