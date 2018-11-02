В МИД РФ сообщили, что «Белые каски» являются частью группировки «Джебхат ан-Нусра»

Фото: commons.wikimedia.org / Информационное агентство Qasioun

Министерство иностранных дела России сообщило, что располагает свидетельствами, что неправительственная организация (НПО) «Белые каски» напрямую связана с террористической группировкой «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ).

«Ни для кого не секрет, что эта структура работала исключительно на территориях, не контролируемых правительством [Сирии], и не избегала контактов с террористами и экстремистами. Более того, есть многочисленные свидетельства, подтверждающие, что «Белые каски» фактически являются ответвлением внесенной в санкционный список СБ ООН террористической организации «Джебхат ан-Нусра», — говорится в комментарии ведомства.

Там отметили, что «истинное лицо «Белых касок» рано или поздно увидят все».

«Призываем их западных спонсоров осознать истинное положение дел и перестать защищать тех, кто на самом деле является провокаторами и экстремистами», — заключили в министерстве.

Также в МИД РФ вновь предупредили о подготовке этой организацией новой провокации в провинции Идлиб.



В сентябре сообщилось, что организация «Белые каски» и террористы «Джабхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) в Сирии во время съемок постановочной химической атаки собираются применить реальные отравляющие вещества на основе хлора.