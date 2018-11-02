Никифорова выдвинули в совет директоров «Ростелекома»
В совет директоров «Ростелекома» выдвинули экс-главу Минкомсвязи РФ Николая Никифорова. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Среди других кандидатов — глава Минсвязи Константин Носков, гендиректор ГТК «Телеканал «Россия» Антон Златопольский, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, следует из документа.
Ранее сообщалось, что Никифоров зарегистрировал в Иннополисе две технологические компании, которые будут заниматься разработкой проектов в области сквозных технологий.ОбществоВласть Татарстан
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