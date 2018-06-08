Никифоров будет руководить двумя компаниями в Иннополисе
Бывший министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров рассказал, что зарегистрировал две компании в Иннополисе и теперь будет заниматься предпринимательской деятельностью в цифровой сфере.
«Я тут вчера уже объявил о двух своих новых компаниях. Этим я и собираюсь заниматься. Мне нравится эта деятельность», — цитирует Никифорова «Интерфакс».
По его словам, это технологические компании, которые будут заниматься определенными проектами в области развития технологий. Какими именно, он уточнять отказался, но добавил, что проекты будут в сфере сквозных технологий.
Президент Татарстана Рустам Минниханов, отвечая на вопрос о дальнейшем месте работы Никифорова отметил, что экс-министр связи и массовых коммуникаций стал деятелем федерального уровня, поэтому он не предлагал ему вернуться в правительство Татарстана.
По данным «СПАРК-Интерфакс», 5 июня в Иннополисе были зарегистрированы две компании, в которых Николай Никифоров является руководителем и единственным владельцем — ООО «Дигинавис» и «Развитие Иннополиса».
Ранее сообщалось, что Николай Никифоров может возглавить радиоэлектронный кластер «Ростеха».Технологии
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