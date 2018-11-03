Обновленная Mazda 6 будет стоить от 1,4 млн рублей

Компания Mazda назвала стоимость обновленного седана 6 на российском рынке — модель обойдется минимум в 1,4 млн рублей.

У седана появился новый двигатель — 2,5-литровый турбомотор Skyactiv-G мощностью 231 л. с., передает «Коммерсант». Этот мотор заимствован у кроссовера Mazda CX-9. Модель также получила 6-ступенчатую автоматическую коробку передач.

Также в линейке моторов сохранились атмосферные бензиновые агрегаты: 150-сильный 2-литровый и 194-сильный 2,5-литровый, которые также агрегатируются с 6-ступенчатым «автоматом».

Седан с 2-литровым мотором стоит от 1,4 до 1,7 млн рублей (в зависимости от комплектации). Автомобиль с атмосферным 2,5-литровым двигателем оценивается от 1,6 до 2 млн рублей, а турбированный агрегат полагается только машине в топовой комплектации за 2,1 млн рублей.

Напомним, обновленная Mazda 6 была представлена в ноябре 2017 года на автосалоне в Лос-Анджелесе. Сборку седана для России наладят на заводе японской марки во Владивостоке.