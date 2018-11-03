Власти Кировской области запланировали бюджет на 3 года с профицитом

Бюджет Кировской области на 2019—2021 годы планируется профицитным. В 2019 году профицит должен составить 579,4 млн рублей.

Согласно законопроекту, утвержденному на заседании регионального правительства, на 2019 год доходы областного бюджета планируются в объеме 51,47 млрд рублей, расходы — 50,89 млрд рублей, говорится в материалах областного Минфина.

На 2020 год доходы прогнозируются в размере 53,21 млрд рублей, расходы — 51,85 млрд рублей. Профицит заложен на уровне 1,36 млрд рублей.

В 2021 году доходы ожидаются в сумме 54,33 млрд рублей, расходы — 52,08 млрд рублей, профицит — 2,25 млрд рублей.

Неналоговые доходы прогнозируются в размере 1,6 млрд рублей.

Проект закона об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов передан на рассмотрение в Законодательное собрание области и планируется к принятию в первом чтении 22 ноября.

Ранее сообщалось, что доходы бюджета Кировской области на 2018 год, с учетом последних изменений, утверждены в размере 51,542 млрд рублей, расходы — 51,59 млрд рублей, дефицит — 48,5 млн рублей (0,094% от расходов).